Auronzo, striscione per Radu: 15 Anni con l’aquila sul cuore

Inizia la seduta pomeridiana: dopo le solite prove tattiche divise per sezione la mattina, in campo subito tutti i giocatori per un lavoro di squadra. “Non servono parole ma solo un nome” è lo striscione che accoglie Radu fuori il campo a inizio allenamento. Ennesima dimostrazione d’amore nei confronti del difensore che si appresta a vivere la sua 16a stagione in biancoceleste.

Dopo il riscaldamento sul campo adiacente, in cui i biancocelesti hanno scherzato e riso tra di loro, tutti i giocatori si sono spostati sul campo centrale per vari esercizi con il pallone. Molti tifosi incitano i giocatori che in diverse occasioni rispondono con sorrisi e cenni.

Dopo inizia la partitella:

Arancioni: Adamonis, Lazzari, Casale, Acerbi, Radu; Akpa, Marcos Antonio, Luis Alberto; Pedro, Cancellieri, Moro.

A metà allenamento cambiano i due centrali con Romagnoli e Patric, oltre a Luka Romero al posto di Raul Moro.

Celesti: Maximiano, Hysaj, Gila, Kamenovic, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Menzione particolare per i sostenitori biancocelesti che hanno urlato “Lazio-Lazio-Lazio” così come allo stadio. Esplode l’entusiasmo in occasione dei gol di Zaccagni, dopo un’ottima azione di Milinkovic sulla destra, e di Ciro Immobile che chiama, di conseguenza, il coro a lui dedicato. A metà partitella Luka Romero ha lasciato il campo per via un colpo al costato nel tentativo di buttare dentro il pallone.

