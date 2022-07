Auronzo di Cadore, la presentazione delle maglie biancocelesti – FOTO

Allo stadio Zandegiacomo è in corso la presentazione della squadra e della maglia away per la stagione 2022-2023.

Apre l’evento Dario Vecellio Galeno, il nuovo sindaco di Auronzo: “Grazie di essere così numerosi stasera, è sempre un piacere ospitare voi tifosi e la squadra. Ringraziamo il presidente Lotito per la fiducia che ci concede ogni anno, siamo orgogliosi di ospitare tutti coloro che partecipano, per noi è un’emozione“.

Il falconiere biancoceleste, Juan Bernabè racconta e saluta tutti i presenti: “Il ritiro qui è sempre speciale per noi, spero che potremo stare tanti anni assieme. La Lazio è una grande squadra, un abbraccio forte a tutti“.

Con l’arrivo dei giocatori, il pubblico ha applaudito Francesco Acerbi. Un’ovazione particolare, considerando l’intervento odierno di mister Sarri per calmare l’ambiente e le polemiche in merito al futuro del difensore biancoceleste. Pertanto, un segnale di un possibile cambiamento nell’aria: in un clima più sereno, il giocatore potrebbe ritrovare la giusta serenità.

Successivamente ha preso parola proprio l’allenatore della S.S.Lazio , Maurizio Sarri: “Un ringraziamento da parte di tutti noi e dai ragazzi, perché è stato un aiuto mostruoso avervi qui. Speriamo che lo stadio olimpico sia pieno l’anno prossimo“.

Il vice sindaco di Auronzo, Enrico Zandegiacomo, ha continuato: “Abbiamo cercato di fare il possibile per rendere agibile il campo, ci siamo riusciti a metà. Faremo in modo da renderlo speciale l’anno prossimo“.

In seguito, l’intervento del presidente Claudio Lotito: “Grazie per la vostra presenza che dà forza a questo club. Io promisi che avremmo allestito una squadra competitiva e ci stiamo pian piano riuscendo. Sta a voi mostrare il supporto con la vostra presenza, amore passione e stimoli perché sul campo, oltre a dimostrare la qualità del gioco, bisogna combattere. Siamo combattenti e non reduci, perché L’Aquila è il nostro simbolo. Vorrei che voi numerosi ci supportiate, sono ragazzi che combattono per i nostri valori, il merito, il rispetto e per mostrare che siamo la prima squadra della capitale. Sempre forza Lazio“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: