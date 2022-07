Calciomercato Lazio: per il centrocampo Sarri punta Ilic, prende quota l’ipotesi Emerson Palmieri

ROMA – La Lazio va alla ricerca di un colpo per rinforzare il centrocampo in vista della stagione ormai alle porte. Il club capitolino tiene d’occhio diversi nomi, tra cui spicca quello di Ivan Ilic, nell’ultima stagione in forza al Verona e da diverse settimane pallino dei biancocelesti. Secondo i betting analyst di Snai, Il classe 2001 è in pole per il reparto, in quota a 2,25, soprattutto in caso di addio da parte di Luis Alberto.

Rimane viva, poi, secondo Agipronews, l’ipotesi legata all’arrivo di Ruben Loftus-Cheek del Chelsea, per cui un approdo alla Lazio paga 3 volte la posta. I biancocelesti sono alla ricerca di un elemento per rinforzare la corsia di sinistra. Tra i nomi più caldi c’è quello di Emerson Palmieri, ex Roma ora in forza al Chelsea, proposto a 4. Attenzione però a Faouzi Ghoulam, per cui un approdo nella capitale si gioca a 7,50.

