95 anni fa nasceva Bob Lovati: il ricordo della Lazio

Oltre che sul fronte entrate, la Lazio continua a lavorare alle uscite. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il Como sarebbe interessato a Raul Moro. L’esterno biancoceleste non rientrerebbe nei piani di Sarri, e la Lazio sarebbe pronta a lasciarlo partire in prestito per garantirgli più minutaggio. I contatti sono stati avviati e il club di Serie B sarebbe in forte pressing per lo spagnolo.

