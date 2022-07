ESCLUSIVA | Lazio Women, nuova giocatrice nel mirino biancoceleste: tutti i dettagli

Virginia Di Giammarino scrive una lettera sui social per ringraziare la Lazio Women per i quattro anni trascorsi insieme. Queste le parole della giocatrice sul proprio profilo Instagram: “Comincio col dire che 4 anni trascorsi qui valgono almeno il doppio. Ho avuto la fortuna di cominciare questa esperienza (tra dubbi ed incertezze) insieme a persone con cui avevo già avuto il piacere di “lavorare” le altre, conosciute durante il percorso, le porterò con me perché ognuna di loro ha contribuito ed ha scritto, a modo suo, una pagina importante della mia “carriera”.

Sono cresciuta tantissimo, umanamente e come calciatrice, ho avuto il privilegio di capitare sotto le mani di chi del calcio ne ha fatto una professione e sarò per sempre grata al mondo Lazio per questo. Ho imparato col tempo quanto indossare questa maglia sia in grado di darti emozioni indescrivibili, ricorderó per sempre il batticuore prima di un derby e porterò con me ricordi indistruttibili di quella stagione folle che ci ha condotto fino alla massima serie.

Un grazie speciale va a Martina Santoro che, oltre ad essere una persona di enorme spessore, è stata per me il più grande esempio di lazialità e passione. Tanto da far credere anche a me che non esista al mondo qualcosa di più grande.

Manterrò il sorriso di sempre, quello con cui sono arrivata, certa che non sarà mai un addio. Per me sei stata “casa”.

In becco all’aquila Lazio mia, vola più che puoi“.

