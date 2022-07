LAZIO | Abbonamenti: 3.800 in un giorno

Termina 4-0 per la Lazio l’ultima amichevole del ritiro di Auronzo di Cadore. Poker firmato da Sergej Milinkovic-Savic, Pedro, Danilo Cataldi e Matteo Cancellieri contro la squadra slovena ND Primorje. Concluso il match, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto il bomber biancoceleste Ciro Immobile. Di seguito le sue dichiarazioni: “L’importante è la mentalità con cui si affrontano le partite, siamo molto cresciuti in questo. Quest’anno abbiamo affrontato bene ogni test, a prescindere dal valore dell’avversario. Siamo contenti di quanto fatto: ci siamo allenati bene grazie all’entusiasmo dei tifosi e continuiamo a lavorare per essere pronti in vista del campionato. Tra questo ritiro e quello dello scorso anno c’è un abisso, anche a livello di entusiasmo.

Nello scorso campionato inizialmente abbiamo avuto qualche piccolo problema dovuto al cambio di modulo, ma nonostante questo abbiamo chiuso quinti. Siamo sulla strada giusta, questa squadra è forte sia dal punto di vista tecnico che tattico, ma soprattutto sta migliorando nella testa. I nuovi si sono inseriti bene, c’era bisogno di aria fresca nello spogliatoio, è facile inserirsi nel nostro contesto perché mettiamo tutti nelle migliori condizioni.

Ringraziamo chi è andato via per le tante battaglie vissute insieme. I miei obiettivi sono legati a quelli della squadra, se gira lo faccio anche io. Sono contento di quanto fatto, abbiamo bisogno della nostra gente: abbiamo entusiasmo e vogliamo trasmetterlo”.

