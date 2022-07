Binance presenta i biglietti NFT della Lazio: i dettagli

Attraverso un video pubblicato su Instagram, Binance ha annunciato una grande novità: i biglietti NFT con la Lazio. Ecco quanto spiegato nel video: “Sei pronto per aumentare di livello la tua esperienza da tifoso. Per la prima volta nella storia del calcio, la Lazio lancia i biglietti NFT , powered by Binance Fan Token, richiedi il tuo biglietto oggi, inizia la nuova stagione. Diventa un super tifoso della Lazio, accedi allo Stadio Olimpico con i tuoi biglietti NFT sul tuo telefono, ottieni sconti speciali, accedi ad incredibili attività, colleziona e sali di livello, goditi le varie esperienze per i tifosi. Pronto per ricevere i biglietti della nuova stagione?

1) Registrati a Binance

2) Visita la pagina di Binance Fan Token

3) Scansiona il codice a barre per verificare il biglietto

4) Richiedi i tuoi biglietti digitali per la S.S. Lazio

5) Inizia il tuo percorso con Lazio Fan Token

“Tifosi, vi abbiamo promesso qualcosa di rivoluzionario… Vi presentiamo i primi Serie A… Biglietti NFT con la Lazio! Sconti su merch e biglietti. Autenticità garantita dalla Blockchain. Esperienze speciali per i fan“.

