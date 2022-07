Calciomercato Lazio| Schira: “Aperta la trattativa con il Chelsea per Emerson Palmieri”

Che Sarri vorrebbe Emerson Palmieri (27anni) come prima alternativa sulla fascia sinistra non è una novità, il mister ha da tempo individuato nell’italo-brasiliano il profilo adatto per ricoprire quel ruolo. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la Lazio ha avviato la trattativa con i Blues per Emerson Palmieri, a seguito dell’apertura del Chelsea in queste ore al prestito del terzino sinistro.

