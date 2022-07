CdS | La Lazio prepara le amichevoli in Germania

Dopo i 4 test amichevoli andati in scena ad Auronzo di Cadore, la Lazio continuerà il lavoro pre-campionato disputando altri 3 incontri. Sotto le Tre Cime di Lavaredo i biancocelesti hanno incontrato la rappresentativa del Cadore, il Dekani, la Triestina ed il Primorje.

Martedì la squadra partirà per la Germania ed affronterà il Genoa il 27 luglio e la Nazionale del Qatar il 30. A seguire ci sarà anche la sfida con il Valladolid, in programma il 6 agosto. Dopodiché tornerà il campionato: la stagione per i laziali inizierà il 14 agosto alle 18.30 in casa contro il Bologna.

