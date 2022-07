De Laurentiis su Mertens: “Ha rifiutato 4,5 milioni all’anno. Lo ringrazio e gli auguro il meglio”

Jovane Cabral ha concluso la sua breve avventura alla Lazio lo scorso mese. Arrivato a gennaio come vice Immobile, non ha quasi mai trovato lo spazio in squadra, siglando un solo gol nell’ultima giornata di campionato contro il Verona. Inizialmente si pensava che la Lazio avrebbe potuto riscattarlo, ma in seguito l’attaccante è tornato al suo club, lo Sporting Lisbona, anche se non continuerà la sua carriera in Portogallo. Secondo A Bola, infatti, Cabral sarebbe molto vicino al trasferimento al Besiktas, in Turchia.

