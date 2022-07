Galliani sul nuovo difensore del Monza: “Acerbi? Assolutamente no”

Visita a sorpresa ai suoi ragazzi per Sinisa Mihajlovic. In mattinata l’allenatore serbo è tornato nel ritiro di Casteldebole a trovare il suo Bologna dopo l’allenamento successivo all’amichevole di ieri contro l’Az Alkmaar (con vittoria per 1-0 degli olandesi). Una chiacchierata di mezz’ora nella commozione generale dei presenti, ma nessuna riunione tecnica. Un blitz per far sentire la sua presenza e dare la carica a tutto il gruppo in vista delle prossime amichevoli e dell’inizio del campionato che lo vedrà debuttare in casa della sua “amata” Lazio.

