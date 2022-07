Lazio, il filmato motivazionale del lunedì: protagonista il gol di Pedro contro il Primorje | VIDEO

Attraverso il proprio profilo Twitter, il Monopoli ha annunciato l’arrivo a titolo definitivo di Luca Falbo. Il terzino sinistro ormai ex Lazio è stato presentato osì sul sito ufficiale del club:

“La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla S.S. Lazio, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Falbo, fino al 30 giugno 2023. Cresciuto nel settore giovanile di Torino e Roma, il terzino sinistro nato nel 2000, nella stagione 2017/18 si trasferisce nella Lazio disputando il Campionato Primavera fino ad esordire con i biancocelesti in Serie A nel match contro la Juventus ed in Europa League contro il Rennes; nella s.s. 2020/21 disputa 19 presenze con la Viterbese in Serie C e nell’ultima stagione è stato aggregato alla Prima Squadra della Lazio. Il nuovo terzino biancoverde è già a disposizione di mister Laterza per il raduno in programma oggi al Veneziani“.

✍️➕➡️ ⚪️ Il difensore classe 2000 arriva a titolo definitivo dalla S.S. Lazio. Ha esordito in Serie A ed in Europa League con i biancocelesti. Benvenuto Luca! https://t.co/Sqlq7EVkHH.#umnapl #SerieC #Falbo pic.twitter.com/DPpzdpHQUT — S.S. Monopoli 1966 (@MonopoliCalcio) July 25, 2022

