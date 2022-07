ANSA| Atalanta, Palomino sospeso dal Tribunale Nazionale antidoping per positività al Nandrolone

La Lazio, tramite i propri profili social, ha pubblicato un video sull’Isokinetik in cui sono presenti anche dichiarazioni di Ciro Immobile e di Manuel Lazzari. Ormai da anni i giocatori biancocelesti fanno tappa lì dopo le visite mediche di inizio anno per prepararsi al meglio alla nuova stagione. “Sono molto importanti i test per iniziare una nuova stagione, si parte da qui. Veniamo ogni anno e ci propongono test per la corsa, equilibrio e prevenzione da infortuni. Allenamento personalizzato? Una strada che tutte le società stanno adottando” ha detto Immobile circa questi test. “Diciamo che le visite e i test qui sono molto importanti, soprattutto quando hai davanti una stagione molto lunga con tante partite” ha invece detto Lazzari in merito.

🏥 I biancocelesti raccontano i test fisici e funzionali svolti in Isokinetic! 🗣 Immobile: “Il calcio è uno sport collettivo, ma i test di Isokinetic sono fondamentali per impostare una preparazione personalizzata” pic.twitter.com/XwuGTk3Qlv — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 26, 2022

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: