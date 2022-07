CdS | Lazio, per Udogie servono 20 milioni

Terminata venerdì la prima parte di ritiro ad Auronzo di Cadore, la Lazio oggi partirà per la seconda. I biancocelesti si sono allenati a Formello ieri pomeriggio e lavoreranno al centro sportivo anche questa mattina; dopo pranzo la squadra, come riporta il Corriere dello Sport, volerà con destinazione Salisburgo. Scalo in Austria e poi i capitolini raggiungeranno Grassau, cittadina dove Sarri ed i suoi rimarranno fino al 30. Domattina primo allenamento in terra tedesca e nel pomeriggio è in programma l’amichevole con il Genoa; a seguire il tecnico ha fissato doppie sedute quotidiane di lavoro mentre, poi sabato pomeriggio ci sarà il secondo test amichevole di questi giorni, stavolta contro la Nazionale del Qatar. La Lazio tornerà a Roma sabato e riprenderà gli allenamenti a Formello ad agosto. Il 6 ci sarà l’amichevole in Spagna, in occasione del 48° Trofeo città di Valladoil.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: