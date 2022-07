Torino, furiosa lite tra il tecnico granata Juric e il direttore dell’area tecnica Vagnati | GUARDA IL VIDEO

Alta tensione in casa Torino. Nel ritiro di Waidring, in Austria, è andata infatti in scena una lite furibonda tra Ivan Juric e Davide Vagnati. Il tecnico e il direttore sportivo si sono insultati pesantemente in un parcheggio arrivando quasi alle mani. Ripreso da un telefonino, il duro scontro è finito immediatamente sui social testimoniando la grande insoddisfazione dell’allenatore per le mosse di mercato del club e le enormi difficoltà nella gestione dei rapporti tra l’area tecnica, la dirigenza e la proprietà.

“Non sei un c*** di nessuno, non mi alzi la voce. Non mi alzi la voce, non mi alzi la voce. Oh, devi avere rispetto – urla Vagnati durante la lite tra spinte, strattoni e parolacce -. Come ce l’ho io di te devi avere rispetto, hai capito testa di c***. Abbi rispetto di chi ti difende sempre da quel testa di c***. E io ti difendo sempre! Testa di m***”, urla Vagnati facendo riferimento anche a una terza persona non meglio specificata. “Tu non fai un c***, sei un imb*** di m***. Vattene a c***, vattene a c*** imb***, vaff***. Ma quale rispetto? Di te? Non ce l’ho. Pensa a lavorare…”, gli risponde Juric mentre un membro dello staff interviene per dividerli. sportmediaset.it