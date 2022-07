Comunicato ufficiale Lazio: Jony in prestito allo Sporting Gijon

Dopo la sconfitta di ieri, stamattina la squadra tornerà in campo. Oggi i biancocelesti svolgeranno una doppia seduta. La prossima amichevole è in programma sabato pomeriggio alle ore 18, in terra austriaca, contro la nazionale del Qatar. Ci si avvicina sempre più a quota 20 mila abbonamenti, con la Curva Nord esaurita. Nei prossimi giorni verrà presa una decisione anche sull’Europa League: l’ipotesi è quella di potersi tesserare anche per le tre gare casalinghe del giovedì. Squadra quasi completa, manca ancora un terzino di fascia di piede sinistro ma la rivoluzione è compiuta. In due sessioni estive di mercato, considerando anche i prossimi arrivi di Provedel e Vecino, sono quattordici i nuovi giocatori che il presidente Lotito ha regalato a Sarri (quasi tutti chiesti dal tecnico). Il progetto prende forma. Luis Alberto può partire, ma è stato già individuato il sostituto, il giovane serbo Ilic del Verona. Grave potrebbe rivelarsi un’uscita di Sergej ad agosto. L’offerta irrinunciabile può arrivare in qualsiasi momento, ma col passare dei giorni, sarebbe molto complesso trovare un calciatore di livello in grado di prendere il suo posto. Fondamentale quindi, stabilire un tempo limite entro cui confermare il gigante serbo.

