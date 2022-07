Jony: “Avrei lasciato la Lazio solo per il Gijón. Tornare allo Sporting significa orgoglio e responsabilità”

Nella mattinata di ieri è arrivata l’ufficialità attraverso un comunicato ufficiale della Lazio: Jony è passato in prestito per una stagione allo Sporting Gijón. Svolto il primo allenamento con la squadra in cui è stato per gli ultimi sei mesi della passata stagione, l’esterno spagnolo, come riporta Mundodeportivo.com, al termine della seduta ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole, riportate dal sito spagnolo, sul ritorno allo Sporting Gijón: “Ho sempre detto che avrei lasciato la Lazio solo per tornare al Gijón. Mancavano i particolari dell’ultimo minuto. Sono felice di lavorare con loro, è ora di provare a progredire giorno per giorno. Tornare allo Sporting significa soddisfazione, orgoglio e responsabilità”.

Di seguito, Jony è tornato sulla difficile stagione vissuta l’anno scorso: “Sono stati mesi molto duri sia a livello di gruppo che individuale. Ho provato frustrazione per non essere riuscito a mettere in successione allenamenti di seguito. E’ sempre successo e questo crea ansia e non ti lascia arrendere. La situazione ora è molto diversa, perché mancano ancora due settimana di pre-season per raggiungere il livello che tutti si aspettano”.

Infine, l’esterno spagnolo classe ’91, si è espresso anche sull’ambiente e sui tifosi dello Sporting Gijón: “I tifosi sono più appassionati che mai, si aspettano un gruppo forte. Ci vuole tempo, si deve andare passo dopo passo in modo che nella prima partita di campionato, le persone vedano la squadra che vogliono vedere”.















