Calciomercato Lazio, Schira: “Triestina in chiusura per un esterno biancoceleste”

La Lazio continua a lavorare sul fronte uscite per quanto riguarda il proprio calciomercato. Tra gli esuberi da piazzare, c’è Cristiano Lombardi il quale secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, sarebbe vicino a un club di Lega Pro. Si tratta della Triestina, che è appunto in chiusura con la Società capitolina per l’esterno biancoceleste, superando la concorrenza di alcuni club di Serie B.

#Triestina in chiusura per l’esterno destro Cristiano #Lombardi in prestito dalla #Lazio. Romairone col blitz di oggi ha sorpassato la concorrenza di un paio di club di Serie B. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 30, 2022















