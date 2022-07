DAZN | Giorgia Rossi: Prossima Serie A con due protagonisti biancocelesti -VIDEO

La Serie A si appresta a ricominciare, un nuovo campionato è ormai alle porte e le squadre si preparano per iniziarlo nel migliore dei modi. Tanti i rinforzi arrivati nei vari club, per riuscire a competere sempre a più alti livelli. Tra questi c’è la Lazio, che ha messo a segno diversi colpi per regalare a Sarri una squadra ottimale con cui lavorare. I biancocelesti però, anche per la prossima stagione si aggrapperanno alla propria colonna portante; Ciro Immobile. Il capocannoniere dello scorso campionato, è pronto per una nuova sfida con l’aquila sul petto, fatta di gol e prestazioni da vero leader. Il capitano biancoceleste, è stato omaggiato dalla stessa Serie A, che sui propri canali social ufficiali ha voluto ricordare la “dolcezza” con cui ha segnato uno dei suoi tanti gol, facendo un tocco sotto al portiere.

