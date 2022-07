Serie A, la proposta sulla maglia numero 88: “Squadre invitate a non usarlo”

Milena Santerini, coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata l’autrice di una proposta che riguarda l’utilizzo della maglia numero 88 da parte dei club di Serie A. La Santerini ha chiesto ai club di non utilizzare questo numero di maglia. Ecco le sue parole:

“Si chiede alle squadre del calcio italiano di non attribuire il numero di maglia 88 ai giocatori nel prossimo campionato. Questo numero presenta chiari riferimenti all’ideologia neo-nazista, dato che i numeri 8-8, nell’uso che ne viene fatto da vari attivisti neonazisti, corrispondono a due H (ottava lettera dell’alfabeto) e alludono in codice al saluto Heil Hitler. Anche se qualche giocatore fosse inconsapevole del riferimento, le squadre sono fermamente invitate a non usarlo“.















