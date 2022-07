TMW | L’ex giocatore biancoceleste a un passo da una squadra inglese, ecco dove andrà

Come riportato dal sito di Tuttomercato.com, importante rinforzo in vista per il Bristol City. Il club inglese, che milita in Championship, è vicino all’accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Jovane Cabral, esterno sinistro nato a Capo Verde prestato dallo Sporting Lisbona alla Lazio nella seconda parte della passata stagione.















