La Lega Serie A sui social: “Motivazione del lunedì di Ciro…” – VIDEO

Quest’oggi il Como ha annunciato via social l’arrivo del nuovo centrocampista: Cesc Fabregas. Un acquisto importante che può vantare un passato importante, dall’Arsenal al Chelsea passando per il Barcellona. Ora il presente in una squadra che cercherà in ogni modo di qualificarsi in Serie A e un futuro in società al Como in un ruolo non proprio indifferente. Ecco quanto annunciato dal giocatore in conferenza: “Diventerò anche co-proprietario e socio del club, con l’obiettivo di arrivare sempre più in alto e crescere con la società, per obiettivi sempre più grandi. Ho già anche contattato una professoressa di italiano, la lingua assomiglia a quella spagnola ma devo impararla: piano piano ce la farò“.















