CONFERENZA CASALE – “Ringrazio la Lazio e Sarri per la stima, devo crescere ancora tanto. Che affetto i tifosi ad Auronzo” – FOTO

Un corteggiamento lungo sei mesi. Nicolò Casale è finalmente riuscito a sbarcare a Roma e si appresa a diventare il nuovo centrale difensivo di Mister Sarri. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

Presenta il difensore il Direttore Sportivo Igli Tare:

“Apriamo questa nuova presentazione degli acquisti. E’ un giocatore che è stato acclamato da tifosi, media e dal nostro allenatore, la società ha colto la richiesta del Mister per portarlo a Roma. Entusiasmo mostrato anche dal ragazzo in queste prime settimane con noi. Nicolò ha fatto molto bene a Verona e speriamo ripeta anche da noi le stesse prestazioni per raggiungere insieme grandi traguardi”.

Ti saresti aspettato di vestire la maglia della Lazio dopo l’ultima di campionato?

“Sapevo dell’interesse della Lazio però ho giocato sereno perchè ero ancora un giocatore dell’Hellas. Sono molto felice di essere arrivato qua nonostante le tante voci che giravano”

Cosa significa il trasferimento in questa fase della tua carriera?

“Per me è un grande step, in due anni sono passato dalla Serie B alla Lazio”

Dove ti vedi in campo?

“Sono un jolly difensivo perchè ho giocato in tutti e tre i ruoli della difesa adattandomi anche come quinto a sinistra. Essendo di piede destro ovviamente preferisco giocare sul lato destro del campo, qua abbiamo un modulo diverso e voglio ambientarmi il prima possibile”

Stai trovando difficoltà nel cambio di modulo?

“Ci sta una differenza importante perchè Tudor e Sarri hanno due idee di gioco molto diverse. Negli anni precedenti ho giocato a quattro per cui non è un modulo ignoto, ho incontrato difficoltà ma non mi spaventa”

Vuoi raggiungere la Nazionale?

“E’ il sogno di ogni giocatore che ambisce al massimo”

Quanto cambiano i movimenti con Sarri?

“Cambia totalmente. L’anno scorso dovevamo marcare stretto a tutto campo gli attaccanti avversari, qua invece è esattamente l’opposto. Stiamo lavorando in ritiro per migliorare, peccato non poter giocare già dalla prima di campionato”

Quanto è stato importante Sarri per il tuo trasferimento?

“Il Mister mi ha voluto fortemente e ho pensato a quanto siano cresciuti i difensori sotto la sua gestione”

Come hai vissuto l’abbraccio dei tifosi ad Auronzo?

“Sapevo che la Lazio ha una tifoseria calorosa ma sono rimasto sorpreso vedere così tanta gente ad Auronzo. E’ stato un momento molto bello perchè ci dà una carica importante in vista della stagione”

In cosa Sarri potrà farti crescere?

“Voglio migliorare su tutto, quanto ho fatto non basta per ritenermi soddisfatto. Devo crescere e per questo dò il massimo in ogni allenamento cercando di rubare ai giocatori che ho affianco”















