Pedullà sul terzino sinistro: “Una possibilità in più per Emerson Palmieri”

Attraverso il proprio profilo Twitter il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla situazione legata al terzino sinistro, ruolo sul quale la Lazio sta lavorando per portare un altro rinforzo alla corte di Maurizio Sarri. Uno dei nomi più gettonati è quello di Emerson Palmieri, come racconta Pedullà: “Cucurella-Chelsea e Udogie-Brighton (vecchia idea di giugno) è una possibilità in più per EmersonPalmieri-Lazio. Accostare Udogie alla Lazio aveva un senso solo per il grande apprezzamento di Sarri, nulla di più”.















