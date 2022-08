Luis Alberto, l’indizio social della moglie Patricia: “A casa” – FOTO

Da alcuni giorni tiene banco in casa Lazio la questione Luis Alberto. Il giocatore non si è presentato ieri alla ripresa degli allenamenti a Formello, destando qualche preoccupazione tra tifosi e dirigenza. Lo spagnolo ha fatto sapere di essere stato colpito da un’influenza, che non gli ha permesso di essere presente nelle seduta pomeridiana, ma in molti temono che il vero motivo della sua assenza sia legato al mercato. Il centrocampista continua ad essere al centro del calciomercato della Lazio, con il Siviglia sempre alla finestra. Tuttavia, nessuna offerta è stata presentata e Luis Alberto continua a vestire la maglia biancoceleste. Anche quest’oggi, non si è presentato alla seduta mattutina, ma probabilmente scenderà in campo durante quella del pomeriggio. A confermare la sua presenza nella Capitale, è stata la moglie Patricia Venegas, che sul suo profilo Instagram ha immortalato il ritorno presso la sua abitazione romana scrivendo: “A casa”.

