CdS| Sarri: “Qui sto bene, mi piace l’ambiente, ho la possibilità di esprimermi e soprattutto di divertirmi”

Luis Alberto ieri non si è presentato a Formello, continua a pensare a Siviglia. Lotito per il cartellino dello spagnolo era partito da una base di 30 milioni di euro, fino a scendere agli attuali 22. Il 30% della futura rivendita sarà destinato al Liverpool. Monchi ha chiarito che il tesoretto assicurato da Koundé (50 milioni) non verrà utilizzato per spese pazze. Ilic nel mentre avanza. Lotito si è mosso di nuovo e ha ottenuto la parola di Setti congelando il serbo classe 2001 di proprietà del Verona. C’è stato infatti un altro contatto tra i due patron con un esito che sa di conferma: a 15 milioni bonus compresi (13+2) si chiude. Il filo è talmente diretto da far sembrare che l’affare possa concludersi anche a prescindere dall’uscita di Luis Alberto, ma per il presidente Lotito non è così, soprattutto dopo gli oltre 50 milioni investiti sul mercato estivo. Per quanto riguarda la porta, il Napoli avrebbe trovato un accordo con lo Spezia per la cessione in prestito, di Meret. Questo libera Provedel per la Lazio: le intese sono formalizzate da tempo. Sarri alla lista aggiunge anche Emerson Palmieri, ma prima bisognerà cedere Hysaj, oggi rientrato col gruppo. Ad oggi poco concreta la pista Valeri. A quattro giorni dalla chiusura della campagna abbonamenti si registrano 20.500 tessere sottoscritte, exploit che in estate non accadeva da nove anni, mentre oggi alle 16 andrà in scena l’ultimo giro di presentazioni con Maximiano, Gila e Marcos Antonio.

