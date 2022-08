Gianluca Di Marzio: “E’ fatta per Escalante alla Cremonese”

Come riportato dalla pagina del sito ufficiale di Alfredo Pedullà, Ivan Provedel vuole la Lazio a ogni costo. Il suo agente ha raggiunto l’accordo totale sulle commissioni e lo Spezia anche con il club di Lotito. Mancava soltanto che si sbloccasse l’operazione Meret per i liguri, ormai ai dettagli. La novità è che nelle ultime ore ci sono state interferenze del Napoli su Provedel, un profilo che piace come vice, ma Provedel ha in testa solo la Lazio dove potrebbe giocarsela per una maglia da titolare.













