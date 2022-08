Il Tempo| Spunta un nuovo nome per la fascia sinistra: Miguel Gutierrez del Real Madrid

Sempre più vicino l’arrivo di Ivan Provedel alla Lazio, a seguito dell’accordo raggiunto dallo Spezia con Meret (non ha preso parte alla seduta di allenamento) che si traferirà in prestito secco alla corte di Gotti, ma prima dovrà prolungare il suo contratto con il Napoli. Provedel ha l’accordo con la Lazio e anche entrambe le parti (compreso l’entourage) hanno raggiunto un’intesa totale per il suo arrivo a Roma. Dovrebbe essere questione di ore. Poi tutto sul terzino sinistro, dove il principale indiziato resta Emerson Palmieri (indicato da Sarri come il rinforzo ideale per la fascia mancina), ma attenzione a un’idea last minute proveniente dalla Spagna. Si tratta di Miguel Gutierrez, uno dei calciatori più promettenti del settore giovanile del Real Madrid. Individuato mentre Tare stava seguendo Mario Gila. Gutierrez è un classe 2001 ed è reduce da una operazione al menisco: dopo essere rimasto fuori due mesi, sono tre settimane che ha ripreso ad allenarsi. A Madrid sono convinti che a breve si trasferirà al Girona, eppure risulta l’inserimento della Lazio nella trattativa. L’obiettivo è quello di puntare al prestito con diritto di riscatto, il calciatore oltre alle tre presenze all’inizio della scorsa stagione (261 minuti totali), è stato convocato in prima squadra solo in altre cinque occasioni.

