Buon compleanno Danilo Cataldi! Il centrocampista romano compie 28 anni

Danilo Cataldi nasce ad Ottavia il 6 agosto 1994, un quartiere di Roma, e proprio nell’Ottavia comincia la sua carriera calcistica fino all’età di 12 anni.

Nel 2006 viene acquistato dalla Lazio e nel 2013 porta la Lazio di Alberto Bollini a vincere il campionato primavera.

Successivamente passa in prestito al Crotone dove gioca 36 partite realizzando 4 gol.

Torna alla Lazio e ci rimane fino al 2017 per poi passare in prestito al Genoa e al Benevento.

Dopo 19 mesi lontano da Roma ritorna alla Lazio con una gran voglia di riprendersela.

Non incide come avrebbe voluto nella prima parte dell’era Inzaghi ma pian piano si ritaglia uno spazio importante all’interno del centrocampo laziale, ad oggi con Sarri ha ritrovato quell’entusiasmo e quell’energia che lo ha sempre contraddistinto, portandolo ad essere un elemento fondamentale per tutta la squadra.















