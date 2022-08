Chelsea, Emerson Palmieri nemmeno in panchina contro l’Everton: il terzino fuori dai piani di Tuchel?

Nella giornata di ieri è iniziata la Premier League, con le squadre che si sono sfidate e altre che si incontreranno tra oggi e domani. Tra poco il Chelsea affronterà l’Everton fuori casa nella sua prima gara stagionale. Il terzino italiano Emerson Palmieri, non è stato convocato nemmeno in panchina. Il giocatore sembrerebbe fuori dai piani del tecnico Tuchel, e dunque in procinto di lasciare il club. La Lazio è da tempo sulle sue tracce, con Sarri che spinge per averlo in squadra. Tuttavia la trattativa non è ancora decollata e nulla è stato definito.













