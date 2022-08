Siviglia, annunciato accordo con Isco

Fra pochissimi giorni riprende la Serie A, di nuovo visibile su DAZN e Sky. I prezzi, però, sono cambiati rispetto allo scorso anno: se la scorsa stagione con 29,99 euro al mese si potevano vedere i contenuti su due dispositivi contemporaneamente, ora allo stesso prezzo si può sottoscrivere l’abbonamento Standard, dunque con la visione su un unico dispositivo. Per il doppio dispositivo, invece, bisogna iscriversi con l’abbonamento Plus, da 39.99 euro al mese. Dal 2 agosto i consumatori hanno potuto iscriversi con uno dei due abbonamenti, mentre chi era abbonato ha potuto rinnovare il proprio.

Secondo quanto sottolinea Today.it, però, è proprio in questo secondo caso che è sorto un problema. Gli utenti che vogliono rinnovare il proprio abbonamento Plus tramite Google Play non possono farlo: il rinnovo automatico tramite applicazione, infatti, prevede il passaggio di default dall’abbonamento Plus allo Standard. Nello specifico, come riporta Today.it, “per i consumatori che hanno sottoscritto l’abbonamento tramite Google Play, nell’area riservata alla gestione degli abbonamenti informa che il piano attuale è lo Standard e che può essere modificato o disdetto soltanto tramite il servizio che gestisce il pagamento, rimandando appunto al Google Play Store.”















