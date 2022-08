Torino-Lazio, svelata la data della vendita dei tagliandi per il settore ospiti: la nota del club granata

Attraverso un post sui propri canali social ufficiali, il nuovo portiere della Lazio Ivan Provedel ha voluto salutare la sua ex squadra, lo Spezia. Queste le sue parole d’addio: “Questo è ciò che mi ha dato Spezia. Dal primo giorno ho sentito di far parte di una grande famiglia che stava cercando di costruire qualcosa di unico. Così è stato! Due anni tanto difficili e intensi

quanto indimenticabili per ciò che è stato fatto. Porterò sempre con me il calore e la passione che ci ha dato la città. Grazie a tutti, chi era in campo con me e chi era fuori a lavorare dietro le quinte per noi, e grazie alla città, che mi ha fatto sentire a casa e mi ha sempre sostenuto. Senza tutto questo non avrei mai raggiunto i traguardi che abbiamo raggiunto assieme, non sarei diventato l’uomo e il papà che sono oggi, e non avrei avuto questa grande opportunità. Porterò sempre tutto

questo con me. La mia più grande vittoria resta

comunque la speranza di aver lasciato qualcosa,

soprattutto come uomo. Grazie Spezia, da Ivan”.

