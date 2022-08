Calciomercato Lazio, Di Marzio: “Ecco dove giocherà Lo Celso”

Lucas Leiva ha lasciato la Lazio in questa sessione estiva di mercato, facendo ritorno in Brasile e trasferendosi al Gremio. Il centrocampista è andato via fisicamente dalla Capitale, ma non con il cuore. I colori biancocelesti faranno per sempre parte di lui e lo dimostra il messaggio inviato alla sua ex squadra sui propri canali social ufficiali: “In bocca al lupo alla Lazio per questo inizio di stagione. Dal Brasile rifando per voi”. Parole d’affetto e appartenenza di un giocatore che ha dato tanto durante gli anni con l’aquila sul petto.

Di seguito il post di Leiva:

In Boca al lupo @OfficialSSLazio per questo inizio di stagione.

Da Brasile tifando per voi #forzalazio . — Lucas Leiva (@LucasLeiva87) August 12, 2022















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: