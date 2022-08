CONFERENZA SARRI – “Abbiamo gettato le basi per un percorso. Vogliamo ripagare la fiducia dei nostri tifosi”

Riparte la Serie A in una di quelle stagioni che sarà ricordata per essere “fuori dalla norma”. Non a caso il campionato vivrà una lunga interruzione da novembre a gennaio a causa dei Mondiali in Qatar. La prima giornata prevede il Bologna di Mihajlovic all’Olimpico per la Lazio: una squadra che lo scorso anno ha vissuto alti e bassi ma che è riuscita a mettere in difficoltà diverse squadre, Inter in primis strappandogli un pezzo di scudetto e consegnandolo al Milan.

IL BOLOGNA – La squadra di Mihajlovic ripartirà dalle certezze dello scorso anno, come Arnautovic che ha totalmente ridimensionato la fase offensiva del Bologna. Una stagione in cui dovrà cercare della continuità e il modo migliore per farlo è sicuramente ripartire alla grande in uno stadio come quello dell’Olimpico.

LA FORMAZIONE (3-4-2-1) – Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi; De Silvestri, Domiunguez, Schouten, Cambiaso; Orsolini, Barrow; Arnautovic.

LA STELLA – Il già citato Arnautovic non è solamente il giocatore che ha spostato di più gli equilibri di questo Bologna: ha totalmente apportato il suo contributo alla causa mostrandosi da subito come leader: un attaccante capace di capitalizzare le occasioni che gli vengono date dai compagni con un ottimo tocco e visione che gli consentono anche di giocare spesso il pallone lì davanti.

IL PRECEDENTE – L’ultimo Lazio-Bologna è stato vinto dai biancocelesti per 3-0 con gol di Immobile su calcio di rigore nel primo tempo e con doppietta di Zaccagni nel secondo tempo. Una gara che fu dominata dai ragazzi di Sarri ai danni di un Bologna che si era visto pochissimo. Quella gara, datata 12 febbraio, fu una delle prime nel periodo di risalita della squadra biancoceleste: lo scorso campionato, infatti, la Lazio ha avuto due facce nella prima e nella seconda parte del campionato.















