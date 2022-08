Roma, Mourinho: “Candidati allo Scudetto? Si dice qualcosa di non reale. La Lazio ha speso 39 milioni…”

Si avvicina sempre di più l’esordio stagionale della Lazio. I biancocelesti nella giornata di domani alle 18:30 ospiteranno il Bologna in quello che sarà il match inaugurale della nuova stagione. Oggi alle 16:30 Sarri tornerà a parlare in conferenza dando il primo segnale in vista di un 2022/23 nel quale la sua Lazio vorrà migliorare il quinto posto dell’anno precedente. Non sarà semplice puntare ai primi quattro gradini della classifica, ma la società ha posto la qualificazione in Champions come obiettivo primario e il lavoro sul campo del Comandante sarà propedeutico per arrivare ciò.

Lazio: nella lista per la Serie A ci sono anche Acerbi, Akpa Akpro e Kiyine

Nel frattempo arrivano novità importanti direttamente dalla classica lista dei 25 inviata dalla Lazio alla Lega. In realtà sono 22 in totale i calciatori biancocelesti presenti, uno in meno dello scorso anno visto l’addio di Strakosha, uno dei profili formati nel club. A tal proposito, l’unico con questo requisito resta Cataldi. Immobile, Lazzari, Zaccagni e il neo arrivato Provedel corrispondono ai quattro (ce ne sono altri cinque) formatisi nei vivai di club italiani. Si passa infine ai 17 over 22 e qui arrivano le sorprese. Com’è noto, la lista per la Serie A in estate può essere modificata fino alla fine del mercato di giornata in giornata, ma al momento le novità principali corrispondono agli esuberi. Nonostante non si stiano allenando con il resto della squadra da diversi giorni, Acerbi, Akpa Akpro e Kiyine sono stati regolarmente inseriti tra i 22 che potranno essere utilizzati in campionato. Il loro futuro resta lontano dalla Capitale, ma almeno per il momento per riempire gli slot a disposizione la Lazio ha considerato anche loro. Stesso discorso per Adamonis.

Lo riporta IlMessaggero.it.















