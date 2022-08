SERIE A | Il Milan riparte battendo l’Udinese: l’Atalanta passa contro la Samp

Riparte la Serie A e terminano gli anticipi di questa prima giornata. Allora ore 18:30 si sono sfidate Milan e Udinese, garavterminata 4-2 per i rossoneri. In gol per la squadra di Pioli Theo Hernandez, Rebic (doppietta) e Brahim Diaz. Per i friulani in rete Becao e Masina. Nel secondo anticipo si Sonia fidate Sampdoria e Atalanta, con i bergamaschi che hanno raggiunto il successo per 0-2 grazie ai gol di Tolosa e Lookman.













