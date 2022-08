CdS | Luis Alberto si ripropone: “Non vedo l’ora”

Immobile in cerca di un nuovo record: raggiungere Nordahl in vetta alla graduatoria dei pluri-cannonieri del massimo campionato.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il capitano della Lazio punta a fare il pokerissimo. Dopo aver vinto la Scarpa d’oro e per la quarta volta la classifica marcatori di Serie A nell’ultimo campionato, Ciro punta l’attaccante svedese del Milan per 5 volte re dei bomber in A. Come traguardo intermedio, Immobile cercherà di entrare al più presto nella top ten dei marcatori all time del campionato italiano. Attualmente è al tredicesimo posto, il decimo (occupato da Signori, Gilardino e Del Piero) dista solo sei gol.

E, come antipasto, il bomber biancoceleste potrebbe rinnovare la tradizione che lo vede quasi sempre in gol al debutto in campionato (otto volte in nove partite). Più in generale, però, Immobile sarà il punto di riferimento di una Lazio che è stata profondamente rinnovata e che quindi ha bisogno di certezze tra speranze ed incognite. Ciro, dall’alto dei suoi gol e della sua fascia di capitano, un punto fermo lo è in tutti i sensi. Per i compagni, vecchi e nuovi, e per il tecnico Sarri, con cui il feeling è totale. Durante il ritiro di Auronzo l’attaccante ha salutato con entusiasmo l’arrivo di tanti nuovi giocatori , ora però starà soprattutto a lui aiutarli a rendere nel migliore dei modi.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: