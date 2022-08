Maximiano, espulsione più veloce al debutto in Serie A

Come riportato da Opta Paolo, profilo di statistiche sul calcio in Italia, il debutto di Luis Maximiano in Lazio–Bologna ha un qualcosa di particolare: non succedeva dal 1994/95 che un giocatore alla prima partita con la nuova squadra venisse espulso in così pochi minuti dall’inizio del tempo di gioco.

