Romagnoli, i sogni diventano realtà! Ecco la prima foto sotto la Nord – FOTO

Nel post partita di Lazio–Bologna, Maurizio Sarri ha dichiarato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Non sono arrabbiato per gli episodi ma per come l’arbitro ha condotto la gara. Oggi è successo tutto quello che di contrario poteva accadere. I ragazzi sono rimasti lucidi sfruttando bene le occasioni che avevamo. Ho visto grande intelligenza tattica e spessore morale da parte di tutti.

Quando c’è predisposizione al sacrificio da parte di tutti puoi fare qualsiasi cosa in mezzo al campo. Non abbiamo concesso nulla pur avendo molti giocatori offensivi in campo. Cancellieri si è sacrificato, poi ovvio che per qualità lui può giocare anche avanti, ho voluto però tenerlo un po’ più basso. Oggi 101 minuti di cui 96 in dieci, il 14 di agosto con 33 gradi: non era così scontato. La tattica è saltata dopo 5 minuti, abbiamo improvvisato una partita sul momento. Sono molto contento di quanto visto oggi ma per me conta la continuità. Bellissimo lo stadio, nel momento difficile ci hanno supportato e li ringrazio. Loro sono meravigliosi e ci sono sempre vicini”.















