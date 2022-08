FORMELLO – Lavoro tattico diviso per reparti. Nel pomeriggio la seconda seduta

La Lazio ha iniziato al meglio il proprio campionato, battendo in rimonta il Bologna davanti ad una grande cornice di pubblico. Oggi pomeriggio è andata in scena a Formello la ripresa degli allenamenti, dove la novità del giorno è stata il rientro in campo di Pedro, che ha svolto lavoro differenziato in campo con gli scarpini. Anche Romagnoli, fresco di debutto ufficiale con la maglia biancoceleste, ha svolto un lavoro differenziato caratterizzato da allunghi sui 50 metri. Dopo l’iniziale riscaldamento sul campo adiacente, il gruppo ha svolto un lavoro incentrato su forza e rapidità, seguito da una fase tattica alla quale non hanno preso parte i titolari andati in campo contro il Bologna, che hanno svolto solo la prima parte della seduta. Il lavoro tattico ha visto sul terreno di gioco difesa e centrocampo contro centrocampo e attacco, mentre in seguito è stato il momento della consueta partitella tra rossi e celesti. Domani i biancocelesti torneranno in campo a Formello per una doppia seduta di allenamento.















