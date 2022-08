Acerbi, oggi l’incontro con l’agente: l’Inter aspetta

Oggi alle 16 scatta la vendita libera per Lazio-Inter. Per l’occasione, è intervenuto a Radiosei Marco Canigiani, che ha parlato dei biglietti per il match: “A inizio settimana tratteremo anche i temi legati alla biglietteria di Lazio-Inter per quanto riguarda l’apertura di altri settori: prima di aprire eventualmente la Curva Maestrelli si monitora l’andamento della vendita in Distinti Sud. Purtroppo è difficile canalizzare la la vendita dei biglietti esclusivamente ai tifosi laziali e non agli interisti. Europa League? Inizieremo a definire il tutto dopo la partita contro il Napoli.”















