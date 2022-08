Giudice Sportivo | Ammenda per Ciro Immobile: ecco perchè

Sono passate solamente due giornate di Serie A, e come riportato da repubblica.it potrebbero già esserci delle novità in merito al VAR. L’episodio protagonista è il gol annullato a Petagna contro il Napoli la scorsa domenica: l’attaccante aveva segnato dopo aver spinto Rrahmani, con la rete che è stata annullata dopo l’utilizzo del VAR. Questo episodio rappresenta una grande novità, dato che precedentemente per contatti simili si faceva riferimento alle impressioni del campo. Probabile dunque l’impiego della tecnologia anche in casi che non rappresentano un chiaro ed evidente errore.















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: