Caicedo, ma questo grande amore non finisce davvero – FOTO

Guido Guerrieri, portiere del vivaio biancoceleste, è un nuovo giocatore della A.S. Sambenedettese. Questo il comunicato ufficiale del club: “La A.S. Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Guido Guerrieri. L’estremo difensore, classe 1996, ha esordito in serie A con la Lazio, società con la quale è cresciuto. Poi il passaggio alla Salernitana nel 2020-21 e nell’ultima stagione anche un’esperienza in serie A bulgara con il Tsarrko Selo Sofia“.

