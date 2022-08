Lazio-Inter, ecco la designazione arbitrale

Lazio-Inter non sarà mai una partita come le altre. Specialmente negli ultimi 20 anni sono tantissimi i giocatori che hanno militato prima per una e poi per l’altra maglia. Tra loro ricordiamo i vari Stankovic, Veron, Mihajlovic, Simoene, Vieri, Peruzzi, Favalli… ma nel passato più recente sono passati anche Hernanes, Rocchi, Zarate, Pandev, Keita, Cruz. Anche nelle rose attuali possiamo trovare diversi ex, sia nella Lazio che nell’Inter.

MATIAS VECINO

L’ultimo arrivato in questo senso è Matias Vecino, che proprio dall’Inter è passato alla Lazio meno di un mese fa. L’uruguaiano è pupillo di Mister Sarri, lo ha allenato ai tempi dell’Empoli. Il centrocampista ha avuto un ruolo importante nella storia recente delle due società: è, infatti, l’autore del gol che nel 2018 ha regalato la qualificazione in Champions ai nerazzurri proprio ai danni della sua squadra attuale. Chissà che non possa essere l’uomo match anche venerdì sera…

STEFAN DE VRIJ

Il match appena citato porta alla mente anche Stefan De Vrij, ex Lazio ormai in forza all’Inter. Quella fu l’ultima partita in maglia biancoceleste e purtroppo i tifosi non ne hanno un buon ricordo. Il difensore, infatti, commise un fallo abbastanza banale che regalò il rigore ai nerazzurri da cui partì la rimonta. In seguito De Vrij venne sostituito e scoppiò in un pianto disperato in panchina, forse per aver tradito la squadra che lo ha accolto per 4 anni a favore della squadra in cui sarebbe approdato neanche un mese dopo.

SIMONE INZAGHI

Molti colpevolizzarono Mister Inzaghi di aver fatto partire titolare De Vrij in quella partita di rara importanza, dal momento che entrambe le squadre come il calciatore conoscevano già il futuro dell’olandese. Di certo in quel momento non potevano sapere che sarebbe stato il destino anche di Inzaghi. Nel 2021, infatti, l’allenatore ha deciso di lasciare la Lazio e raggiungere il suo ex pupillo tra le fila nerazzurre. La carriera da calciatore di Inzaghi è quasi totalmente legata ai colori biancocelesti, con cui ha vinto lo Scudetto, tre Coppe Italia, due Supercoppe Italiane e una Supercoppa UEFA. Anche da allenatore si è tolto diverse soddisfazioni, come una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Alla prima stagione in nerazzurro ha vinto di nuovo Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

JOAQUIN CORREA

Un altro nome legato a Inzaghi è Joaquin Correa. L’argentino è stato titolare fisso nella Lazio inzaghiana per tre stagioni, per poi raggiungere il suo Mister all’Inter lo scorso anno. In biancoceleste ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, gli stessi titoli che ha vinto la scorsa stagione con i nerazzurri. Anche lui non sarà ben accolto dalla sua ex Curva: impossibile dimenticare ciò che successe lo scorso anno, quando a fine partita il suo ex compagno di squadra Luiz Felipe andò a salutarlo saltandogli sulla schiena, ma a causa della sconfitta subita reagì molto male facendolo scoppiare in lacrime e portandolo all’espulsione da parte dell’arbitro.

SAMIR HANDANOVIC

In termini cronologici, Samir Handanovic è il primo degli ex di questa partita. Il portiere ha militato una sola stagione in biancoceleste, nel 2006, scendendo in campo una volta. Decisamente diversa la sua storia in nerazzurro, in cui è approdato ben 10 anni fa e in cui continua a farsi valere: è infatti il secondo calciatore straniero per presenze in Serie A, alle spalle solo di Javier Zanetti.















