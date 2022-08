CdS| Sarri fa pressing su Lotito per Reguilon, il patron ragiona

Lotito sta ragionando sull’operazione Reguilon, lo spagnolo di proprietà del Tottenham, ma fuori dai progetti di Conte, sarebbe la ciliegina sulla torta per il mercato della Lazio. Sarri sta facendo forte pressing sul presidente per avere quest’ultimo regalo, un terzino mancino di ruolo che da tanto manca nella rosa biancoceleste. Paratici ha aperto a condizioni ancor più favorevoli di qualche settimana fa, quando si erano allacciati i primi discorsi, ad oggi l’operazione potrebbe concretizzarsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto e ingaggio largamente pagato dagli Spurs. Sarri sarebbe anche disposto ad aspettarlo, dato che il mancino classe ’96 dovrà recuperare da un infortunio muscolare, ma dovrebbe essere a disposizione tra 15-20 giorni. Lo spagnolo punta ad una convocazione per il Mondiale in Qatar e ha bisogno di giocare. Tra le alternative non figura il nome di Ghoulam, per esclusione le possibili operazioni potrebbero essere Abdul Rahman Baba del Chelsea, Tierney dell’Arsenal o Nkounkou dell’Everton, ma la Lazio non ha mai mostrato interesse per nessuno di questi. Per lo spagnolo non manca di certo la concorrenza, il 25enne piace ad una squadra francese e al Nottingham Forest, ieri si è inserita anche al Juventus. Il Tottenham preferirebbe cederlo alla Lazio, mentre il procuratore del calciatore potrebbe spingere verso la Juventus. Sul fronte interno, Luis Alberto potrebbe partire per la terza volta dalla panchina, lo spagnolo non ha potuto trasferirsi a Siviglia per i rigidi paletti finanziari fissati dalla Liga, di certo la Lazio non si era opposta ad una sua partenza. L’operazione si poteva concludere a 4-5 milioni di prestito oneroso e 17-18 di riscatto obbligatorio. Il Mago poi alla Lazio percepisce uno stipendio di 3 milioni netti a stagione, troppi per il club spagnolo, che ha dovuto fare delle operazioni in entrata per coprire i buchi createsi nella squadra dopo il mercato in uscita. Ad oggi per riaccendersi la pista Luis Alberto-Siviglia servirebbe un miracolo, oltre ad almeno tre cessioni. Ora il Mago però è tornato con la testa a Roma e si è messo a disposizione di Sarri. Maximiano è di nuovo disponibile, ma Provedel dovrebbe essere il titolare contro l’Inter. Tanti dubbi in difesa e a centrocampo. Il caso Acerbi entra nel vivo, è la terza scelta dell’Inter dopo Chalobah e Akanji, il centrale della nazionale potrebbe sbarcare a Milano in prestito gratuito con diritto di riscatto rinunciando alle due mensilità di luglio e agosto, come richiesto da Lotito. Domani alle 13 ci saranno i sorteggi di Europa League, la Lazio sarà testa di serie, in attesa dell’ingresso delle ultime squadre nella competizione.

Corriere dello Sport













