TMW | Lazio, Inzaghi torna a casa: anno scorso applausi e polemiche. Oggi previsti oltre 50mila tifosi

Sarri ha da poco iniziato il suo secondo anno alla Lazio. In questa sessione di mercato sono arrivati (per ora) otto acquisti, calciatori funzionali all’idea di calcio del mister, che mano a mano ci mostrerà nel corso del campionato. Il Comandante ha rivoluzionato il modo di giocare di diversi calciatori, Lazzari ne è l’esempio. L’ex Spal all’inizio della scorsa stagione fece difficoltà a capire il nuovo ruolo, quello di terzino destro, dato che in carriera ha sempre giocato da quinto di centrocampo. Eppure ad oggi ha fatto miglioramenti incredibili, anche se Sarri non aveva dubbi su questo, lo disse in tempi non sospetti. Patric è un altro esempio calzante. Cerca ancora di risolvere il rebus Luis Alberto, che anche l’anno scorso partì dalla panchina per poi trovare spazio nel corso della stagione. Sarri in questo momento cerca maggiore equilibrio e fisicità a centrocampo, ecco perché questa sera potrebbe scendere Vecino in campo dal primo minuto al posto dello spagnolo. Per quanto riguarda il mercato in uscita, Acerbi sembra essere la scelta dell’Inter, sarà lui la prima alternativa a De Vrij per Simone Inzaghi, che ha chiesto fortemente il centrale biancoceleste con il quale aveva lavorato molto bene negli anni passati a Roma.

