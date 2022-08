EUROAVVERSARIE | Il Feyenoord cala il poker e sale al primo posto in classifica. Domani è il turno dello Sturm Graz, lunedì del Midtjylland

Nella giornata di giovedì, la Lazio ha scoperto le tre avversarie che affronterà nella fase a gironi dell’Europa League 2022/2023. Inseriti nel Gruppo F come teste di serie, i biancocelesti hanno trovato gli olandesi del Feyenoord nella 2° urna, i danesi del Midtjylland nella 3° e gli austriaci dello Sturm Graz nella 4°.

A scendere in campo per prima, in questo weekend di campionato, è stata proprio la Lazio, con la bellissima vittoria per 3-1 contro l’Inter, in uno dei due anticipi della 3° giornata di Serie A. Quest’oggi invece è stato il turno del Feyenoord, primo avversario dei biancocelesti nella 1° giornata della fase a gironi di Europa League. In casa contro l’FC Emmen è arrivato un successo con un netto 4-0, firmato Timber, Giménez, Rasmussen e Szymański. La vittoria porta il Feyenoord momentaneamente in solitaria al primo posto del campionato olandese, con 10 punti raccolti dopo quattro giornate.

Per scoprire i risultati delle altre due euroavversarie della Lazio, bisognerà aspettare domenica e lunedì: domani sarà il turno dello Sturm Graz, impegnato in trasferta, alle 17:00, contro Rapid Vienna, mentre tra due giorni chiuderà il cerchio il Midtjylland, che se la vedrà alle 19:00 in casa del Brøndby.













RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: