La festa dei giocatori della Lazio dopo la vittoria sull’Inter – FOTO

Dopo la grande vittoria sull’Inter per 3-1 Milinkovic-Savic ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una sua foto della gara con scritto: “Paura di nessuno“. Un sunto perfetto della gara di questa sera, in cui la Lazio, contro una delle favorite per la vittoria del campionato, ha avuto il controllo del gioco battendo l’Inter per 3-1.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)















RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: