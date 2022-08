Luis Alberto e la sua “benedetta pazzia”: che gol ha fatto il Mago? – VIDEO

Francesco Acerbi è molto vicino a raggiungere il suo ex allenatore Inzaghi e il suo ex compagno di squadra Correa. Secondo quanto scrive Nicolò Schira, infatti, il difensore è ad un passo dall’Inter. L’operazione dovrebbe risolversi con un prestito e le condizioni personali sarebbero già state concordate.

Francesco #Acerbi is one step away to #Inter from #Lazio on loan. Already agreed personal terms. #transfers https://t.co/gZyTTdll9c

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 27, 2022