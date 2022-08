“Non c’è modo migliore per iniziare questa domenica”. La Lazio rivive la gara con l’Inter – VIDEO

In vista di Salernitana – Sampdoria, prima chiamata per Telasco Segovia, che vestirà la maglia numero 19. Assente dalla lista dei convocati di mister Giampaolo Nicola Murru che, come scrive sampdorianews.it, in allenamento ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra. Gli altri indisponibili sono Andrea Conti, Manuel De Luca e Simone Trimboli. In vista del match infrasettimanale contro la Lazio, in programma mercoledì a Genova alle ore 18.30, Murro potrebbe dare forfait.















